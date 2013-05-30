Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк відзначає, що судова система України завантажена справами, тому не може бути ефективною.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ – Украина», опублікованому 30 травня.

За словами Романюка, «сьогодні наша судова система перевантажена. У нас 46 млн населення, суди України у 2011 році розглянули 8 млн справ. У США - 310 млн, і американські суди за той самий рік розглянули 3 млн справ. Другий приклад - Китай, де за рік розглядається 8 млн справ».

Голова ВСУ також порівняв кількість суддів: «У нас 8 тис. суддів, у Китаї — 180 тис.! У нас у 2011 році середнє навантаження на суддю становило 140 справ на місяць. А у Німеччині, де головною проблемою судової системи вважається її перевантаженість - 55 справ на місяць. Через нинішню завантаженість судова система України не може бути ефективною».

Кажучи про те, як можна змінити ситуацію, Романюк сказав: «Існують різні механізми. Є процедури досудового, позасудового врегулювання, потрібно запроваджувати і використовувати їх, хоча це і непросто. У Сінгапурі, наприклад, близько 93-94% справ розглядаються шляхом досудового примирення, а от у державах колишнього СРСР цей механізм не виправдовує покладених на нього очікувань. У Росії прийняли відповідний закон, але він виявився неефективним. Тому ми зараз вивчаємо досвід різних держав, щоб запропонувати таку процедуру медіації, яка буде дієвою. Також значну частину завантаження становлять справи, де, за великим рахунком, між сторонами немає суперечки, а рішення суду зводиться до спонукання виконати вочевидь невиконуване зобов`язання — як правило, грошове, — однієї сторони перед іншою. У цивільних спорах кількість таких справ становить понад 30%. Це справи про заборгованість по зарплаті, комунальних платежах, орендній платі, кредитах, депозитах. У Республіці Білорусь, наприклад, вирішили цю проблему за допомогою системи нотаріату. У разі невиконання документально підтверджених зобов`язань сторона звертається до нотаріуса, який сам на підставі документів здійснює виконавчий припис. При цьому збережено подальший судовий контроль - у разі, якщо сторона не згодна, вона може оспорити нотаріальні дії у суді. Я вважаю, що такий самий порядок доцільно запровадити і в Україні. Він значно більш ефективний і оперативний, ніж судова процедура».

Джерело: http://kommersant.ua/doc/2200411