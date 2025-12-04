Анкара все менше залежить від російського газу.

Туреччина продовжила на рік контракти з Російскою Федерацією на постачання газу.

Про це повідомив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, пише Reuters.

"BOTAS уклала контракт з російським "Газпромом". Вони продовжать отримувати поставки від "Газпрому" і наступного року", – заявив міністр енергетики, маючи на увазі турецького державного імпортера газу.

Згідно з контрактами, Анкара отримає від Росії 22 мільярди кубометрів газу. Журналісти зазначають, що Туреччина - останній великий покупець російського "блакитного палива" у Європі, який, проте, поступово скорочує цей імпорт. Зазначається, що частка російського газу у газовому балансі Анкари впала нижче 40%.

Натомість Туреччина підписала низку угод про закупівлю скрапленого природного газу (СПГ) на тривалий термін, значну частину якого буде відправлено з США. Видання зазначає, що цього року Вашингтон став четвертим за величиною постачальником газу длчя Анкари з обсягом 5,5 млрд кубометрів.

Крім цього Туреччина веде переговори з Іраном про контракт на імпорт 10 млрд кубометрів газу. Як уточнив турецький енергетичний міністр, частина перемовин стосується збільшення обсягу туркменського газу, який країна імпортує через Іран.

"Ми хотіли б збільшити обсяги туркменського газу, що надходить через угоду про обмін", - сказав міністр.

Також він додав, що Туреччина підписала цього року однорічну угоду з Туркменістаном на постачання 1,3 млрд кубометрів газу через Іран.

Відмова ЄС від російського газу - головні новини

Частка Росії на європейському газовому ринку після повномасштабного вторгнення зменшується. Зокрема експорт трубопровідного газу з РФ до Євросоюзу за підсумками 2025 року може скоротитися на 44%. Ця тенденція, ймовірно, триватиме, адже країни-члени ЄС домовилися прискорити відмову від російського газу.

Втім міністр закордонних справ Угорщини Петр Сійярто заявив, що Будапешт оскаржить це рішення у суді після того, як воно набуде чинності. До суду також може піти і Словаччина. Через нижчу вартість російського газу у порівнянні з СПГ, у "клубі" Фіцо та Орбана може бути поповнення.

