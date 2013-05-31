Корупційні розцінки у Тернопільській області

Голова Тернопілької обласної державної адміністрації Валентин Хоптян обурений корупцією в області і закликає керівництво ОДА та мерії розпочати в боротьбу з корупцією та захистити бізнес «від себе, від нас».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні сказав під час спільної наради за участю міського голови Тернополя Сергія Надала, заступників мера та голови ОДА, керівників структурних підрозділів ОДА та мерії.

Як наголосив Хоптян, «захищати треба тих, хто дружать з законом. Бо зараз, якщо все гаразд на підприємстві, хто платить податки, немає зарплати «в конвертах», то там ще і перевірки. І це не одинокі факти. У нас 1,4 тис суб’єктів підприємницької діяльності, які працювали і платили тут податки, зареєструвалися в інших регіонах. Але продовжують працювати в нас. І мені тепер зрозуміло чому. Бо треба дати «данину» санстанції, пожежникам, іншим контролюючим службам».

При цьому губернатор озвучив суми, які необхідно платити в обласному центрі та в області за те, щоб влаштуватися на роботу в медичній сфері.

«Знаєте скільки коштує посада хірурга в лікарні міській чи обласній? 30 тисяч баксів. А один аптекар з Тернополя проситься головним лікарем в Збараж і готовий заплатити 50 тисяч. Це ж він приходить і з перших днів береться ті гроші повертати. Тоді як люди, які перебувають на грані бідності, змушені за все платити. Посада медсестри раніше коштувала 2 тис. доларів. Тепер – в 4 рази більше. Спочатку дають 0,25 ставки за 2 тис, потім хочеш 0,5 ставки – плати ще 2 тис і так далі. Та коли та сестричка такі гроші відробить?», – сказав Хоптян.

Крім того, за його даними, щоб отримати права водія, в Тернополі при здачі екзаменів необхідно заплатити 300 доларів.

«Раніше було 100 доларів, тепер втричі більше. Питаю, чому 300? Кажуть, беруть за ризик, бо переживають, що можуть попастися і втратять посаду», – розповів голова ТОДА. Відтак він закликав усіх присутніх чиновників почати боротьбу з корупцією.

«Давайте захистимо бізнес від себе, від нас. Всі, хто сидить у цій залі. Давайте будемо робити так, щоб нам повірили. Треба братися всім разом і це зло побороти. До нас ніхто не прийде, ні міністр, ні прем’єр, ні Президент, повинні самі наводити порядок у своєму регіоні. Якщо ви не будете виконувати цього, це за вас будуть виконувати інші. Бо тепер колегія облдержадміністрації може прийняти рішення по будь-якому керівнику області, так що зробіть висновки», – застеріг Хоптян.

