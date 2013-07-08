На Житомирщині жінка повінчалася з покійником, щоб отримати спадок

Новинкою від шахраїв є вінчання із "мертвими душами".

Наприклад, у Житомирі Любов Зембенцька випадково від людей дізналася, що сусідку повінчали із її громадянським чоловіком. І саме вона, а не Любов, має стати спадкоємицею мертвого чоловіка.

Любов прожила з Миколою у цивільному шлюбі більше 8 років. Чоловік помер, коли та була у відрядженні. Поховала чоловіка подруга сім'ї і сусідка по під'їзду Валентина Савченко, чомусь не повідомивши і не дочекавшись з відрядження Люби. Вона придумала план, поїхала за 70 км від Житомира до місцевого священика і переконала провести вінчання. Чоловіком перед Богом і людьми мав стати вже тиждень як померлий Микола. Вона домовилася за 300 грн хабаря, щоб він заднім числом видав свідоцтво про вінчання.

Речник митрополита Володимира отець Георгій Коваленко каже, що це — унікальна ситуація. З релігійної точки зору, заочне вінчання живих із мертвими неможливе взагалі.

Священник у селі Кілки, який повінчав "молодих" каже, що жінка представилася вдовою і розповіла, що вони збиралися повінчатися перед тим, як чоловік помер. Мовляв, вона дуже любить свого чоловіка і хоче мати про нього пам'ять.

Зараз священик кається і каже, що згрішив, а тоді свідоцтво таки написав. Хоча додає, що жінка сказала, що свідоцтво ніде не буде фігурувати. Він виправдовується перед камерою та Богом. Гроші жінка сама дала, їх він чесно передав на храм.

Та все це було б звичайним церковним курйозом, аби в справі божі не вмішався суд земний. Місцева Феміда на підставі церковного свідоцтва видала юридичне рішення і визнала цивільний шлюб хитрої сусідки по будинку з мертвим Миколою і це відкрило їй шлях до його майна померлого.

Сусіди підтверджують: Любов прожила з Миколою з 2005 року і за квартиру він залишив їй, а не сусідці. Проте у спадок незаконно обвінчаної Савченко перейшли квартира в центрі Житомира та будинок у селі.

Спілкуватися із журналістами сусідка відмовилася і ще й назвала аферистами, ховаючись за дверима власної квартири. Юридично вона майже ангельськи чесна, бо фальшиве вінчання з мертвим визнав не тільки місцевий суддя, а й всі вищі судові інстанції. Інших суддів такі рішення дивують.

Проте в церкві ухвалі тільки радіють. Адже ледь не вперше в Україні Феміда визнала церковний документ, як доказ.

Колишній суддя Микола Замковенко переконаний, що для скасування рішення суду у постраждалої є усі підстави.

Розібратися з церковними та судовими гріхами взялася міліція. Там вже відкрили кримінальне провадження за статтями підробка документів та шахрайство.

Тим часом мертвообвінчана сусідка виганяє її з квартири. Жінка боїться, бо навіть спокута священика ніяк не вплине насудових виконавців, адже гріх і неправда, закріплені іменем суду, стали законом.



ТСН