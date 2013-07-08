У Києві невідомі побили головного психіатра СБУ

Побиття невідомими колишнього головного психіатра СБУ Олександра Матюхи може істотно позначитися на здоров'ї потерпілого. Про це "Комсомольской правде в Украине" повідомила дочка Матюхи Софія.

"Мій батько заїхав у двір на вулиці Мечникова, там на його чекала червона Honda Accord", - розповіла вона. - За кермом була дівчина, в салоні - двоє молодиків".

Виявилося, пасажирка зачепила обмежувач, який захищав паркувальне місце сім'ї Матюхи.

Збиток був невеликим, але скандал розгорівся серйозний.

"Вони почали ображати батька, вимагати гроші. Потім відірвали номери з нашого автомобіля і кинули собі в багажник. Батько намагався їх затримати, але його побили. Коли прибула міліція, червона Honda вже зникла. Втікаючи, ці люди крикнули: забереш свої номери в ДАІ, - продовжує Софія. - Дивна фраза. Ми зверталися до Державтоінспекції, але там сказали, що нічого не знають і ніхто наші номери не привозив. Машина так і стоїть без них".

Зараз полковник в госпіталі, він отримав забій грудної клітини і проходить курс крапельниць, щоб знову не підвело серце.

У прес-службі столичної міліції сказали, що інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "Хуліганство".

Тим часом пригоду обговорюють в Інтернеті. Багато пишуть, що паркувальні обмежувачі поза законом і дійсно заважають проїзду, тому їх треба заборонити.

"Нам парковка дісталася від сусідів, які поїхали. Вони ставили обмежувачі, отримавши згоду мешканців будинку, - каже Софія Матюха. - Двір у нас широкий, всі заїжджають без проблем".

ТСН