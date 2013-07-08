На Закарпатті син вбив матір
11:31, 08 липня 2013Кримінал
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Розбив голову
У Закарпатській області 27-річний син до смерті побив матір. Трагедія сталася 30 червня місті Мукачево.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 54-річну жінку в непритомному стані з травмою голови госпіталізували до лікарні . Жінка померла в медзакладі 6 липня.
У результаті проведення слідчих дій затримано 27-річного сина потерпілої. Попередньо встановлено, що він увечері 30 червня в квартирі за місцем проживання під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй матері.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
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