На Закарпатті син вбив матір

У Закарпатській області 27-річний син до смерті побив матір. Трагедія сталася 30 червня місті Мукачево.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, 54-річну жінку в непритомному стані з травмою голови госпіталізували до лікарні . Жінка померла в медзакладі 6 липня.

У результаті проведення слідчих дій затримано 27-річного сина потерпілої. Попередньо встановлено, що він увечері 30 червня в квартирі за місцем проживання під час раптово виниклої сварки заподіяв смертельні тілесні ушкодження своїй матері.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).