В ОБСЄ обговорили права учасників мирних зібрань

1 та 2 липня 2013 року у Відні (Австрія) відбувся круглий стіл «Охорона порядку під час проведення мирних зібрань у відповідності до ОБСЄ: обмін досвідом». Захід був організований Бюро демократичних ініціатив та з питань прав людини Організації безпеки та співробітництва в Європі.

Як повідомили в УГЗ МВС України, у роботі круглого столу взяли участь представники 12 країн. Україну представили начальник управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС Олег Матвєйцов та заступник начальника відділу цього ж управління Ігор Шашкін.

Темами для обговорення стали питання забезпечення охорони порядку при проведенні зборів, (у тому числі – таких, що не відповідають правовим вимогам), взаємодія і підтримання зв'язку поліції з учасниками зібрання, а також обговорення ефективних методів протидії правопорушенням.



Фото: МВС України

Представники МВС України ознайомили учасників заходу із ситуацію в державі щодо законодавчого забезпечення свободи мирних зібрань, а також стосовно форм та методів діяльності української міліції із забезпечення громадського порядку під час проведення масових заходів. Вітчизняні фахівці навели приклади проблемних заходів та дій працівників міліції для припинення протиправних дій з боку учасників таких акцій.

Крім того, під час круглого столу його учасники розглянули результати моніторингу, проведеного фахівцями ОБСЄ/БДІПЛ у період із травня 2011 року до червня 2012 року в 10 країнах Європи та у Сполучених Штатах Америки.

За результатами засідання організатори круглого столу планують підготувати чергове видання керівних принципів з питань свободи мирних зібрань. Під час підготовки видання буде врахована інформація, надана учасниками засідання. Після цього Керівні принципи з питань свободи мирних зібрань з відповідними рекомендаціями будуть надіслані до всіх країн-членів ОБСЄ.