Міліція обіцяє 10 тис. грн за інформацію про кілера

Головне управління МВС у Дніпропетровській області гарантує виплатити винагороду в сумі 10 тис. грн за інформацію про місцезнаходження кілера, який розстріляв сьогодні двох інкасаторів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю в ГУ МВС області.

За даними ВЗГ, оголошено в розшук русявого чоловіка зростом 190 см міцної статури. Він був одягнутий у сині джинси, сіро-клітчату сорочку та темно-сірі кросівки.

Міліція попереджає, що зловмисник при собі може мати два пістолети, а також, можливо, інкасаторську сумку світло-сірого кольору.

Керівництво ГУ МВС у Дніпропетровській області звернулося до мешканців області повідомити місцезнаходження підозрюваного у вбивстві інкасаторів в міліцію зручним для них способом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, на Дніпропетровщині було знайдено інкасаторський автомобіль із розстріляними інкасатором та водієм.

Другий озброєний інкасатор зник.

Також з інкасаторського автомобіля зникло майже 500 тис. грн.