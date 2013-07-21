На Львівщині під час зіткнення двох автомобілів постраждало 9 осіб

У Львівській області під час ДТП постраждало 9 осіб, з яких 1 чоловік загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 21 липня, близько 21.30, на трасі Київ-Чоп біля села Гамаліївка Пустомитівського району.

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля «Daewoo Lanos» з фургоном «SEAT Inca» травмовано вісім осіб, одна особа загинула.

«В автомобілі «Daewoo Lanos» перебувало 5 осіб, в автомобілі «SEAT Inca» перебувало 4 осіб. Внаслідок ДТП один чоловік загинув, вісім чоловік отримали травми різного ступеню важкості і були госпіталізовані в лікарню», - повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Обставини ДТП розслідуються, особу загиблого чоловіка встановлюють.