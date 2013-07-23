На Вінниччині затримано педофіла, який ґвалтував неповнолітніх

У Вінницькій області оперативниками відділу кримінальної міліції у справах дітей затримано 32-річного чоловіка, якого обґрунтовано підозрюється у розбещенні та зґвалтуванні неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю МВС України у Вінницькій області, про насильство над дітьми правоохоронцям стало відомо від батьків потерпілих. В ході проведення перевірки міліціонери встановили, що чоловік заманював дітей до своєї квартири і схиляв їх до статевих актів. Його жертвами стали троє дівчаток 7-ми,12 та 13-ти років.

Працівники міліції затримали зловмисника 19 липня в його оселі та вилучили речові докази. Педофілом виявився ніде не працюючий раніше судимий за корисливі злочини вінничанин.

За даними фактами відкрито два кримінальних провадження за ч. 4 ст. 152 КК України (зґвалтування малолітньої), що карається позбавленням волі на строк до 15 років та за ч.2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України, що передбачає до 8 років в’язниці.

Затриманий перебуває у спеціалізованому закладі, де проводиться психіатрична експертиза. Триває слідство.