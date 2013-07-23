Молдавська поліція відзначила нагородами одеських оперативників

В Одесі відбулася робоча зустріч українських правоохоронців з колегами з Молдови. До складу молдавської делегації увійшли начальник Головного інспекторату поліції Молдови Іван Бодрук та начальник Департаменту оперативних служб Вадим Райлян.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Поліпшення контактів між нашими державами покращує і боротьбу з міжнародною злочинністю. І це не раз підтверджувалося на практиці. Можна сміливо стверджувати, що на тлі зусиль, спрямованих на розвиток і зміцнення партнерських відносин у сфері правоохоронної діяльності між одеською міліцією і поліцією Молдови, помітна їх результативність. Як приклад - реалізація низки спільних оперативних розробок», – сказав під час виступу начальник органів внутрішніх справ Одещини генерал-майор міліції Сергій Рєзников.

За словами Рєзникова, завдяки проведеній спільній роботі було встановлено і затримано групу жителів республіки Молдова, які здійснювали на території України крадіжки з банкоматів. Нині їх викрито у 26 злочинах на території Одеської області. Встановлюється їх причетність до ще 150 аналогічних злочинів, скоєних на території шести областей України.

«Крім того, з початку року правоохоронці Одеської області ліквідували два канали надходження наркотичних засобів з Молдови. У прикордонних районах виявлено 110 наркозлочинів, 24 з яких пов'язані з реалізацією наркотичних речовин. Вилучено п'ять одиниць зброї. Задокументовано 4 факти незаконного переміщення підакцизних товарів через державний кордон України на суму понад 1 млн 800 тисяч гривень», – наголосив Рєзников.



Фото: МВС України

Окрім цього, в результаті спільних заходів у 2013 році встановлено місцезнаходження десяти злочинців, розшукуваних українською міліцією і 17 осіб, які перебували у розшуку за поліцією Молдови.

«І це - тільки частина позитивних результатів у справі боротьби зі злочинністю, досягнутих спільними зусиллями», – сказав начальник органів внутрішніх справ Одещини генерал-майор міліції Сергій Рєзников.

На підтвердження дружніх зв'язків українських та молдавських правоохоронців Іван Бодрук за проявлений високий професіоналізм у розкритті злочинів заохотив працівників відділу карного розшуку одеського міського управління міліції - полковника міліції Валерія Колодуба, майора міліції Ігоря Осмоловського і капітана міліції Ігоря Ольховського.

Наказом Міністра внутрішніх справ Республіки Молдова за плідну співпрацю та успішне проведення міжвідомчих оперативно-розшукових заходів, спрямованих на розкриття особливо тяжких злочинів, вони були нагороджені знаком Міністерства внутрішніх справ Республіки Молдова «За особливі заслуги».

Начальник міліції Одещини подякував колегам за візит і увагу до українських міліціонерів.