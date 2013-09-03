Міліціонер із Запоріжжя здобув два «золота» на Всесвітніх іграх

Підполковник міліції Андрій Ніколов із Запоріжжя став абсолютним чемпіоном на Всесвітніх іграх майстрів (ветеранів) спорту. Чемпіонат проходив в Італії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МВС України у Запорізькій області, на цих змаганнях, у яких взяли участь представники 82-х країн світу, було представлено 135 видів спорту. І хоча у важкій атлетиці Україну представляли лише вісім учасників, взяли, як то кажуть, не кількістю, а якістю, виборовши загалом шість золотих та дві срібні медалі. Два «золота» приніс команді й нашій державі трикратний чемпіон світу підполковник міліції Ніколов.

Андрій Ніколов почав займатися спортом ще у дитинстві. Пробував свої сили у хокеї, боксі, плаванні, але врешті зупинився на важкій атлетиці. Саме зі штангою пов’язана і його перша спортивна нагорода – почесна грамота за кращу техніку виконання поштовху та ривку. Тоді Андрієві виповнилося лише 12 років. Потім були чемпіонати міста, області, а далі й більш вагомі змагання. У 18 він виконав норми кандидата у майстри спорту й був призваний до лав Збройних сил. Відслуживши два роки у Одесі, повернувся у рідне Запоріжжя. У 1995-му році на спартакіаді України став майстром спорту. Здобув вищу освіту, закінчивши Мелітопольський інститут механізації сільського господарства. Проте знайшов себе не як аграрій, а як міліціонер.

До органів внутрішніх справ Андрій Ніколов прийшов у 1996-му році, на посаду міліціонера патрульно-постової служби. Пройшов шлях від молодшого сержанта до підполковника міліції. Наразі перебуває на посаді заступника начальника відділу професійної підготовки ГУМВС України в Запорізькій області.

Усі ці роки правоохоронець не полишав занять спортом, хоча часу на це служба залишала обмаль. Втім, як зізнається сам чемпіон, головним рецептом його успіху є бажання займатися та задоволення, яке він отримує від улюбленого виду спорту.