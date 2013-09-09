За фактом бійки з фанатами розпочато кримінальне провадження

За фактом бійки з англійськими футбольними фанатами на Хрещатику розпочато кримінальне провадження.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, троє англійців, які постраждали у бійці біля кафе на Хрещатику, після надання медичної допомоги направились за місцем проживання. Англомовний працівник міліції декілька разів пропонував потерпілим написати заяви, але ті категорично відмовилися та повідомили, що ні до кого претензій не мають.

Бійка сталася 8 вересня о дев’ятій вечора. На літньому майданчику одного з кафе відпочивали близько 40 англійців, які приїхали на футбол. Повз кафе проходили шість молодиків. Між компаніями виникла словесна перепалка, яка переросла у бійку. До українців приєдналося ще близько 15 чоловік. Бійка тривала лише 2 хвилини, була викликана міліція і на момент прибуття нарядів активні учасники конфлікту втекли з місця події.

Троє громадян Великобританії 19-ти, 22-х і 23 років із забоями голови та пошкодженнями рук були доставлені до лікарні.

Після надання медичної допомоги молодики були відпущені за місцем проживання.

Іноземці пояснили, що прибули до Києва, щоб відвідати футбольний матч між збірними України та Англії. Від написання письмової заяви до міліції вони категорично відмовилися.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розпочате кримінальне провадження.

