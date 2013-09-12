Асоціація власників зброї ініціює розробку законопроекту «Про зброю»

Українська асоціація власників зброї ініціює розробку і ухвалення законопроекту «Про зброю».

Про відповідну громадську ініціативу щодо підготовки законопроекту «Про зброю» повідомив голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін на прес-конференції в УНІАН.

Ініціатори розробки законопроекту підкреслюють, що Україна наразі є єдиною європейською країною, де питання придбання, володіння, зберігання та застосування, а також контролю у сфері обігу вогнепальної зброї є законодавчо неврегульованими. Вони зауважують, що недосконалість існуючого нормативного врегулювання призводить до численних порушень у сфері обігу вогнепальної зброї та зростання кількості злочинів з її застосуванням. Водночас, у цивілізованих країнах світу, включаючи колишні республіки СРСР, відповідні закони діють, сприяючи наведенню реального порядку в суспільстві та зниженню рівня злочинності.

Оголошуючи про старт проекту, ініціатори виходять з базових положень Конституції України, які констатують, що життя людини є вищою цінністю та гарантують недоторканність і безпеку особи, її право на захист свого життя, честі й гідності, а також життя, здоров`я, честі та гідності членів своєї сім`ї, приватного майна усіма законними засобами самозахисту. Разом із тим в основу зазначеного закону буде покладено міжнародний досвід розробки та реалізації аналогічних документів, зокрема, законодавча практика та норми Європейського Союзу.

”На нашу думку, озброєній спільноті потрібен шлях діалогу, під час якого відбудеться обговорення тих зброярських проблем, що дозволить створити закон про зброю”, - сказав Учайкін, додавши, що ініціатори запрошують до розробки законопроекту всіх зацікавлених.

”Перед нами стоїть надскладне завдання: ми маємо зруйнувати міфи навколо зброї і закону про зброю. Для того, щоб ми краще розуміли про які міфи йдеться, я вам скажу - хочу щоб всі знали, що в Україні люди легально володіють 2-ма мільйонами одиниць вогнепальної зброї, і ніхто з неї нікого не вбиває”, - сказав Учайкін. За його словами, близько 0,5 млн. осіб використовує вогнепальну зброю у зв’язку зі службовою та професійною діяльністю. Він також розповів, що сьогодні в Україні можливо без жодних проблем купити автомат Калашнікова, отримавши відповідний дозвіл. Й сьогодні на руках у людей десятки тисяч таких автоматів, які відрізняються від тих, якими користується армія лише тим, що не може стріляти чергами. ”І ніхто нікого не вбиває”, - підкреслив він. Водночас, за його словами, в Україні більш як 3,5 мільйона нелегальної зброї, і саме ця зброя використовується для правопорушень.

Ініціатори проекту переконані, що громадське обговорення закону сприятиме розвиткові демократичних засад суспільства, зростанню рівня правосвідомості, а також усвідомленню громадянами того факту, що надання будь-якого права, означає визнання особистої відповідальності за наслідки його порушення.

Учайкін наголосив, що до цього часу усі законопроекти, які потрапляли до Верховної Ради були по суті проявом таємних домовленостей певних лобістських структур. ”Саме за рахунок непрозорості підготовки таких законопроектів, вони не сприймалися суспільством. Ініціюючи цей проект, ми фактично розпочинаємо широке громадське обговорення майбутнього Закону України “Про зброю”, якого потребує українське суспільство, і закликаємо до співпраці усі зацікавлені сторони. Ми впевнені, що закон буде написано та ухвалено, і кожен громадянин отримає право на захист свого життя, гідності та приватної власності у цивілізований спосіб», - зауважив він.

Тому українська асоціація власників зброї розмістила на своєму сайті громадський проект закону (http://zbroya.info/uk/kb/zmist), й кожний зацікавлений може з ним ознайомитись та висловити свої пропозиції та зауваження до цього документа. Учайкін звернув увагу, що це не кінцевий варіант документа, і він буде доопрацьовуватись фахівцями після обговорення, яке триватиме протягом місяця.

”Закон буде прозорим від початку до кінця”, - підкреслив Учайкін.

Окрім того, асоціація відправила керівникам всіх фракцій парламенту листи з пропозицію підтримати громадське обговорення законопроекту і направити своїх фахівців для остаточної редакції з подальшим внесенням його на розгляд Верховної Ради.

Президент Української федерації професіоналів безпеки Сергій Шабовта зауважив, що, на жаль, тема зброї є дуже провокативною і її дуже легко викривити. Тому він висловив сподівання на виважене ставлення до цієї теми. ”Наявність закону про зброю це не є команда на тотальне озброєння суспільства, наявність закону про зброю це наявність нашої цивілізованості, й того як суспільство, ЗМІ може здійснювати громадський контроль за обігом”, - наголосив він.

Президент Всеукраїнської федерації прикладних стрілецьких видів спорту Сергій Львович підкреслив, що сьогодні потрібно відродити культуру володіння зброєю. За його словами, потрібно розробити систему навчання тих людей, хто хоче володіти зброєю. ”Завдання законопроекту не лише дозволити купівлю зброї, але й забезпечити основу безпечної підготовки власників зброї, коли будь-який громадянин буде впевнений в тому, що будь-яка особа, що володіє зброєю, зможе навчитись, знати свої права та обов`язки, пройде комплексну підготовку по теоретичній та практичній частині, а також правовій, щоб людина знала відповідальність, а також медичну підготовку по падінню першої медичної допомоги при нещасних випадках при необережному поводженні зі зброєю”, - зауважив Львович.