У Києві шаурму продають без документів, – міліція

У 83 кіосках з 90, де реалізовували шаурму і які перевірили співробітники міліції в цьому році, торговці не змогли представити будь-які дозвільні документи. Про це сказав начальник відділу ветеринарної міліції МВС України Сергій Оксюта.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

"У 87 кіосках і малих архітектурних спорудах ми також були змушені зупинити реалізацію харчових страв. Заборонено до реалізації та використання в технологічному процесі майже 1 тонну продукції тваринного походження. З багатьох кіосків демонтовано та вилучено 183 одиниці електроустаткування для приготування шаурми і пиріжків", - зазначив Сергій Оксюта.

За словами правоохоронця, найнебезпечнішим для здоров'я українців є те, що підприємці, женучись за легкими грошима, в технологічному процесі приготування їжі використовують неякісне і небезпечне м'ясо.

"Все це створює передумови, які можуть призвести до масових отруєнь людей", - додав Сергій Оксюта і підкреслив, що суб'єкти господарювання також продовжують використовувати газове обладнання, внаслідок чого створюються умови для вибуху газових балонів.

Для ефективного вирішення проблеми керівник ветеринарної міліції пропонує залучати до спільної роботи представників громадських організацій.

Він, зокрема, переконує, що подібна робота вже ведеться і як приклад навів спільне відпрацювання Деснянського району міста Києва із співробітниками Міжнародної правозахисної асамблеї "Антикорупційне бюро України".

"У серпні цього року нам вдалося виявити відразу 4 об'єкти, де торговці з продажу м'ясних страв працювали без дозвільних документів. До адміністративної відповідальності притягнуто 5 осіб. Обмежено також 40 кг продукції тваринницького походження. Демонтовано та вилучено 10 пристроїв для приготування шаурми і 3 газові балони, але найцікавіше і небезпечне - шаурма виготовлялася з м'яса, якість якого не була підтверджена ветеринарними документами", - підсумував Сергій Оксюта.