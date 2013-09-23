Міліція опрацьовує версії вбивства одеського спортсмена

В Одесі міліція опрацьовує основні версії вбивства спортсмена, в якого "всадили" п'ять куль. Одна із версій – зловмисникам просто потрібен був його автомобіль.

Мікроавтобус Volkswagen Transporter, за кермом якого в день своєї загибелі перебував одеський регбіст Олексій Зибало, досі не знайшли. Міліціонери не відкидають можливість використання автомобіля для майбутнього злочину.

"Можливо це буде напад на банківську установу або інкасаторську машину. У якому регіоні цього очікувати, визначити неможливо", - повідомили Сегодня в міліції області.

Крім того, бандити грамотно здихалися тіла жертви.

"Я вважаю, до того моменту, коли з'ясували, хто загиблий і що у нього була за машина, злочинці були далеко від міста. Тіло вони викинули в санітарній зоні аеропорту, біля виїзду з міста - краще місце складно придумати. Якби вони його провезли далі, можна було б зрозуміти, в який бік вони рухаються, а так не зрозуміло – на Київ, Миколаїв чи південь області", - повідомляє співрозмовник видання.

За робочою версією слідства, Зибала вбили на пустирі, а потім перевезли на інше місце.

Нагадаємо, що вбитий в Одесі таксист міг бути випадковим свідком бандитських розбірок. Це одна із попередніх версій міліції. Крім того, він міг бути просто випадковою жертвою з'ясування стосунків.

ТСН