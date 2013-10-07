На Львівщині під час святкування весілля розірвалася гармата
09:43, 07 жовтня 2013Кримінал
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Постраждало двоє юнаків
На Львівщині під час святкування весілля у селі Кротошин Пустомитівського району стався розрив гармати внаслідок чого травмовано двох юнаків.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався 6 жовтня, близько 10.30, у с. Кротошин Пустомитівського району під час проведення весілля.
В ході весільної церемонії стався розрив гармати з феєрверками внаслідок чого було травмовано дві особи: 23-річний юнак в якого сталася травматична ампутація лівої кісті та 20-річний юнак в якого лікарі діагностували проникаюче поранення рогівки ока.
Постраждалих госпіталізовано в лікарні міста Львова.
Причина події – з’ясовується, проводиться дослідча перевірка.
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