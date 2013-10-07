На Львівщині під час святкування весілля розірвалася гармата

На Львівщині під час святкування весілля у селі Кротошин Пустомитівського району стався розрив гармати внаслідок чого травмовано двох юнаків.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, нещасний випадок стався 6 жовтня, близько 10.30, у с. Кротошин Пустомитівського району під час проведення весілля.

В ході весільної церемонії стався розрив гармати з феєрверками внаслідок чого було травмовано дві особи: 23-річний юнак в якого сталася травматична ампутація лівої кісті та 20-річний юнак в якого лікарі діагностували проникаюче поранення рогівки ока.

Постраждалих госпіталізовано в лікарні міста Львова.

Причина події – з’ясовується, проводиться дослідча перевірка.