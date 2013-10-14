Севастопольський дільничний врятував літню жінку

До дільничного інспектора Гагаринського райвідділу Севастополя Олександра Балицького звернулася жителька його адміністративної дільниці. Вона повідомила, що не може зв’язатися зі своєю подругою, яка впродовж кількох діб не відповідає на телефонні дзвінки.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, дільничний інспектор відразу ж відреагував на повідомлення жінки. Її подрузі 66 років, діти жінки живуть за кордоном, вона живе сама, тому трапитися могло будь-що. Дільничний встановив, що жінку останній раз бачили 4 дні том, коли вона ходила до лікарні на процедури. Сусіди також не чули жодних звуків з квартири пенсіонерки. Дільничний прийняв рішення зайти до квартир жінки та перевірити, що з нею все гаразд, залучивши всі необхідні служби.

Працівники УДСНС в м. Севастополі потрапили до квартири жінки через вікно четвертого поверху. Коли дільничний зайшов до квартири, він побачив, що літня жінка лежала безпорадна на ліжку. Вона не могла поворухнутися. Міліціонер відразу ж викликав швидку та до приїзду лікарів надав жінці первину медичну допомогу. Жінку госпіталізували до лікарні. Зараз вона вдома, її стан задовільний.

Коли Тамара Гельфанівна змогла говорити, вона розповіла про те, що з нею трапилося. В той день жінка пішла на процедури до лікарні. Коли повернулася додому, їй зробилося зле. Вона лягла на ліжко і не змогла підвестися. Жінка кликала на допомогу, але за зачиненими дверима її ніхто не чув. Тамара Гельфанівна чула як дзвонить телефон, але не змогла навіть дотягнутися до нього. Впродовж цих днів вона не мала змоги ані поїсти, ані попити.

Врятована жінка вдячна своєму дільничному інспектору Олександру Балицькому за врятоване життя та вважає, що справжній дільничний завжди повинен залишатися небайдужим та людяним, готовим прийти на допомогу.