ГУБОЗ затримав «смотрящего» по Запорізькому регіону

Співробітники міліції затримали відомого кримінального авторитета із Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, спецоперація по затриманню кримінального авторитета відомого під прізвиськом “Анісим” була проведена сьогодні увечері Головним управлінням по боротьбі з організованою злочинністю МВС України.

«Його разом з охоронцем затримали у Києві в аеропорту Бориспіль. Бійці спецпідрозділу “Сокіл” діяли миттєво, тому чинити опір підозрювані шансу не мали», - інформує УЗГ МВС України.

Затримання відбувалося у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання). Санкція цієї статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня ц.р. у Запоріжжі невідомі з автоматів розстріляли кортеж Анісимова, відомого як «смотрящий» по Запорізькому регіону.

Інцидент стався 16 серпня вночі в Орджоникідзевському районі Запоріжжя – на повороті вул. Немировича-Данченка на Набережну, між готелем «Шератон» і рестораном «Рибальський стан».

«Коли два автомобілі, в яких перебував Анісимов з охороною, вимушено знизили швидкість під час спуску на Набережну, по одному з них відкрили вогонь з 2 автоматів. Ні Євген Анісимов, ні ті, хто знаходилися в другому автомобілі, в результаті події не постраждали», - розповіли в міліції.

За словами співрозмовника агентства, виїхавши на місце події, співробітники правоохоронних органів виявили в районі місця скоєння злочину 2 автомати АКМ і 3 порожніх автоматних «ріжка».

Інформацію про стрілянину в районі Набережної УНІАН офіційно підтвердив прокурор Запорізької області Олександр Кирилюк.

«Інцидент мав місце. Подію кваліфіковано і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 15, ч. 115 Кримінального кодексу України – «Замах на вбивство, вчинений групою осіб за попередньою змовою», - повідомив Кирилюк.

