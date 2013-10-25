У Житомирі лікар отруював та грабував пацієнтів

З'явилися нові подробиці про затримання житомирського злочинця, який, представляючись лікарем, підмішував у пігулки отруту, а тоді грабував своїх жертв.

Жанна Мельничук сюжет про так званого "лікаря-смерті" побачила по телевізору і її підозри нарешті підтвердилися. Жінка розповіла, що рік тому, коли в неї одночасно померли мати та 40-річний брат, запідозрила, що їх отруїв лікар. Він приходив робити уколи матері, але доказів не було ніяких.

Навіть те, що квартира вже була оформлена на псевдолікаря, жінку тоді не змусило написати заяву до міліції. "У ЖЕКу сказали, що він як опікун виступав, на нього була оформлена довіреність. Власником спочатку став він, а потім перепродав", - розповіла Мельничук.

До правоохоронців прийшла і Неля Смирнова. Жінка каже, що чоловік у білому халаті приймав її в кабінеті одного з відділень обласної лікарні. Зараження крові, яке було в жінки після операції, пообіцяв вилікувати за кілька днів. А щоб жінка не ходила до лікарні, запропонував приходити до неї додому.

"Дав мені чотири пігулки невеликі, сіро-білого кольору. Коли я запитала, що це за таблетки, він говорить, що це хлористий сухий", - пригадала потерпіла.

Проте після приймання таблеток, жінка знепритомніла. Подруга, що випадково зайшла в гості, викликала "швидку". Коли ж хвора повернулася з лікарні, її квартира була пограбована.

Усі історії жертв "лікаря-смерті" - як під копірку. Злочинець прикидався медиком, а у прописані ліки підмішував снодійне чи отруту. Жертви або помирали, або потрапляли до лікарні. За цей час їхні помешкання, або переписували на так званого лікаря, або грабували.

Також усі жертви шахрая стверджують, що чоловік приймав їх в обласній лікарні. Утім, адміністрація лікарні це заперечує. Кажуть, що підозрюваний у вбивствах і розбійних нападах ніколи тут не працював.

"З 1985 року людина з означеним прізвищем і ім'ям у нас не працювала ні лікарем, ні санітаром", - заявив заступник головного лікаря Житомирської обласної лікарні Сергій Шевченко.

Зараз правоохоронці з'ясовують, чи мав підозрюваний медичну освіту. За час розслідування затримали ще одного його спільника та перевіряють нотаріусів і ріелторів, які оформлювали договори про купівлю-продаж квартир, переписаних жертвами на псевдолікаря.

ТСН