Затримали підозрюваного у скоєнні замаху на Анісімова

Зловмисникові, причетному до замаху на Анісімова в Запоріжжі, повідомлено про підозру. Його родича оголошено в міжнародний розшук.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, найбільш вірогідною версією скоєння замаху на вбивство є переділ сфер впливу в кримінальному середовищі.

У середині серпня у Запоріжжі неподалік від одного з фешенебельних ресторанів невідомими особами було здійснено замах на вбивство громадянина Анісімова, жителя м. Запоріжжя. Зловмисники обстріляли з автоматичної зброї автомобіль «Мерседес Гелендваген», що належить потерпілому.

На місці події правоохоронці вилучили близько півтора десятка гільз, автоматичну зброю, інші речові докази.

До розкриття злочину долучилися досвідчені працівники Департаменту карного розшуку МВС України. Вони встановили особи зловмисників і днями затримали одного з них. Затриманий виявився 32-річним мешканцем Запоріжжя.

Зараз міліцією вже з’ясовано, що злочин має замовний характер. Найбільш вірогідною версією скоєння замаху на вбивство є переділ сфер впливу в кримінальному середовищі.

Особу другого зловмисника, причетного до замаху, встановлено. Він є родичем затриманого. Молодика оголошено в міжнародний розшук.

Васоян Артур Робертович, 3.08.1980 р.н. Йому інкримінують скоєння злочину, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.