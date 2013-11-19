Реформування приймальників-розподільників потребує вирішення

Начальник Управління кримінальної міліції у справах дітей МВС України Олексій Лазаренко наголошує на необхідності якісних змін в роботі приймальників-розподільників для дітей: від завдань та функцій цих закладів до перегляду питання щодо підпорядкування зазначених установ.

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, про це Лазаренко сказав під час круглого столу «Реформування приймальників-розподільників для дітей, як складова реалізації Концепції кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», участь в якому взяли фахівці МВС, Мін’юсту, Мінсоцполітики, МОЗ, громадських організацій тощо.

За словами Лазаренка, реформування приймальників-розподільників потребує невідкладного вирішення.

Начальник управління нагадав присутнім, що нині у державі функціонує 14 приймальників-розподільників для дітей (ПРД), куди за рішенням суду поміщаються діти, які досягли 11-річного віку.

“Упродовж 2012 року в ПРД було поміщено 215 дітей, а у 2013 році – 121 дитина, і лише стосовно 2 з них винесено ухвалу слідчого щодо застосування примусових заходів виховного характеру”, – зазначив Лазаренко.

Він зазначив, що Міністерством внутрішніх справ уперше було проведено моніторинг стану дотримання прав дітей у приймальниках-розподільниках для дітей. Проводився він з метою покращання роботи щодо захисту прав та соціальних гарантій дітей, із залученням представників громадських та міжнародних організацій, зокрема тих, що входять до коаліції «Права дитини в Україні». Результати моніторингу засвідчили недосконалість законодавства, що є передумовою для порушення прав дітей.

Серед виявлених недоліків, зокрема, обмеженість доступу дитини до правової допомоги, незабезпечення права на приватність та особистий простір, відсутність заходів соціалізації та ресоціалізації дитини, необхідність охоплення підлітка навчальним процесом з урахуванням його віку, рівня розвитку та знань тощо.

“В умовах сьогодення такі установи мають працювати в новому форматі, передусім за напрямком соціалізації та ресоціалізації. Також слід передбачити застосування відповідних виховних та корекційних програм з метою профілактики майбутніх правопорушень серед дітей”, – констатував Лазаренко.

Він нагадав, що наразі МВС за участю інших міністерств та відомств готує відповідний законопроект щодо реформування зазначених установ.

Під час круглого столу фахівці міністерств та відомств також обговорили питання, які потребують спільного вирішення. Насамперед, це – взаємодія спецустанов, порядок поміщення дітей до ПРД, медичне забезпечення, норми харчування, право дітей на освіту, спільне утримання дітей різних категорій, у тому числі, які знаходяться у конфлікті з законом та перебували у розшуку тощо.