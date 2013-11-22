Правоохоронці Львівщини отримали новенькі авто. Фото

Правоохоронцям Львівської області передали від МВС 23 автомобілі Toyota Prius з гібридними силовими установками.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю МВС України у Львівській області, автомобілі розділили між батальйоном патрульної служби міського управління, спецбатальйон судової міліції «Грифон», лінійним відділом аеропорту «Львів», Дрогобицьким, Трускавецьким, Стрийським та Червоноградським міськвідділами міліції.

Крім цього, обласне управління міліції отримало від МВС три автомобілі «SsangYong Rexton».

Начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-лейтенант міліції Олександр Рудяк зазначив, що автомобілі будуть передані працівникам патрульно-постової служби.

«Усі ці автомобілі будуть передані до патрульно-постової служби. Для того, щоб правоохоронці більш дієво та більш швидко могли реагувати на ті чи інші прояви злочинності», - зазначив Олександр Рудяк.

Також очільник міліції Львівщини додав, що Львів є європейською столицею України і в рамках програми «Львів - безпечне місто» – це один із кроків по покращенню матеріально-технічної бази правоохоронці.

Після завершення урочистостей, правоохоронці приступили до виконання службових обов'язків на нових автомобілях.