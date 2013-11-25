Міліція не застосовуватиме силу до мітингувальників - Захарченко

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко запевняє, що його підлеглі не застосовуватимуть силових заходів до мітингувальників, які не порушують правопорядок.

Як повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це він заявив під час засідання Консультативно-експертної ради при МВС.

”Ми не будемо застосовувати силу по відношенню до мирних мітингувальників, які не порушили закон та вийшли висловити свою точку зору”, - сказав Захарченко.

Він зазначив, що дав доручення міліціонерам і працівникам спецпідрозділу «Беркут», зокрема, не піддаватися на провокації, поводити себе стримано.

”Виключенням могли стати лише ті випадки, коли безпосередньо на них нападали і вони були вимушені застосувати спеціальні засоби. Адже натовп, який наближався до правоохоронців, це не ті громадяни, які просто вийшли на акцію висловити свою думку, це активісти партій, які провокували міліціонерів на бійку”, - заявив міністр.

За словами Захарченка, люди прийшли відстоювати свої ідеї та права не під політичними прапорами та лозунгами. ”На жаль, деякі політики почали вдало використовувати мітинг задля своїх «промоакцій» з провокаціями міліції в тому числі”, - зауважив він, наголосивши, що міліція поважає права громадян і тому буде поводити себе стримано.

Разом з тим Захарченко від імені МВС закликав мітингувальників до порядку, але попередив, що ”у разі порушення закону міліція буде вимушена притягти винних до адміністративної або кримінальної відповідальності”.