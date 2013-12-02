Постраждалих журналістів закликають звертатися до міліції

МВС України зацікавлене в об’єктивному висвітленні подій, які відбуваються у ці дні в Києві. І ніхто не повинен заважати журналістам виконувати їхню роботу, яка дуже важлива для суспільства.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, до міліції надійшло 21 повідомлення про нанесення тілесних ушкоджень представникам мас-медіа, під час висвітлення ними подій, які відбувалися у столиці 1 грудня. Усі звернення внесені до єдиного обліку. Наразі матеріали за підслідністю направлені до прокуратури Печерського району, яка і надасть правову оцінку.

Утім, у ЗМІ звучать зовсім інші цифри, зокрема, мова йде про щонайменше 40 постраждалих. Відтак, МВС закликає усіх представників ЗМІ, які зазнали ушкоджень, звернутися до правоохоронних органів для того, щоб можна було розпочати розслідування та притягти винних до відповідальності.

Професія журналіста, як і міліціонера, пов’язана з ризиком. Тому завжди слід пам’ятати про особисту безпеку. Особливо, коли представники мас-медіа знаходяться у самому епіцентрі подій.

МВС радить не нехтувати жилетами, які пропонують журналістам для роботи під час масових акцій. Така практика успішно зарекомендувала себе в інших країнах. До того ж яскраві жилети допоможуть швидко ідентифікувати журналіста у натовпі.

Разом з тим, звертаємо увагу як журналістів, так і мітингувальників, що у натовпі можуть знаходитися і провокатори, дії яких агресивні та непередбачувані. Саме тому закликаємо Вас дотримуватися елементарних правил безпеки.

Також просимо надавати інформацію про тих, хто порушує закон і вдається до провокацій.