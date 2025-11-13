Серед нових машин найбільшим попитом користується Toyota RAV4.

У минулому місяці вітчизняний автопарк поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV) – це на 57% більше, ніж торік. Такі дані наводить "‎УкрАвтопром"‎.

Частка нових машин в цій кількості становила 53% проти 63% у жовтні 2024 року.

Серед нових авто найбільшим попитом користується Toyota RAV4 – компактний повнопривідний автомобіль класу SUV, який запустили у виробництво в Японії в 1994 році.

ТОП-3 найпопулярніших нових гібридів:

• Toyota RAV4 – 377 одиниць;

• Toyota Yaris Cross – 95;

• Nissan Qashqai – 84.

Якщо казати про імпортовані гібриди з пробігом, то тут лідером став Ford Escape – компактний кросовер концерну Ford.

ТОП-3 імпортованих гібридів з пробігом:

• Ford Escape – 79 одиниць;

• Ford Fusion US – 76;

• Toyota RAV4 – 66.

Гібридні автомобілі – що кажуть фахівці

Нещодавно автомобільний експерт Кріс Пайл з JustAnswer розповів у коментарі для порталу GoBankingRates, які гібриди є одними з найнадійніших. Серед іншого фахівець радить звернути увагу на Kia Sportage, Hyundai Sonata та Honda Accord.

Також нагадаємо, що раніше експерти назвали чотири гібридні автомобілі, яких варто уникати. Вони радять бути обережними при покупці Ford F-150 Hybrid, BMW ActiveHybrid 5, Range Rover Evoque PHEV та Hyundai Tucson Hybrid.

Останній критикують за ненадійний двигун та коробку передач, а також за малоефективні гальма.

