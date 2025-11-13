Президент сподівається, що Україна матиме більше дронів-перехоплювачів.

Україна та Сполучені Штати Америки вже спільно створюють дрони-перехоплювачі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Зокрема, Зеленський розкрив інформацію, що Україна розпочала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі США.

Як зазначив президент, йдеться про американо-українське спільне виробництво.

"Я сподіваюсь, що у майбутньому у нас буде більше", - висловився Зеленський.

Українські дрони

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та США працювали над підготовкою угоди щодо дронів. Зокрема, Україна пропонувала передачу Вашингтону випробуваних у бойових умовах технологій безпілотників в обмін на роялті або інші компенсації.

Відомо, що Україна та США працюють над укладенням "мегаугоди", відповідно до якої Сполучені Штати купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америки.

В Україні, за словами президента Зеленського, до кінця листопада планують виробляти 600-800 дронів-перехоплювачів на добу, якщо "нічого не зірветься".

