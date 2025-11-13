колаж УНІАН, фото president.gov.ua, ODIN I UA miltech project

Україна та Сполучені Штати Америки вже спільно створюють дрони-перехоплювачі. Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю виданню Bloomberg

Зокрема, Зеленський розкрив інформацію, що Україна розпочала виробляти дрони-перехоплювачі разом зі США. 

Як зазначив президент, йдеться про американо-українське спільне виробництво. 

"Я сподіваюсь, що у майбутньому у нас буде більше", - висловився Зеленський. 

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна та США працювали над підготовкою угоди щодо дронів. Зокрема, Україна пропонувала передачу Вашингтону випробуваних у бойових умовах технологій безпілотників в обмін на роялті або інші компенсації. 

Відомо, що Україна та США працюють над укладенням "мегаугоди", відповідно до якої Сполучені Штати купуватимуть випробувані на полі бою українські безпілотники в обмін на згоду Києва придбати певну партію зброї в Америки. 

В Україні, за словами президента Зеленського, до кінця листопада планують виробляти 600-800 дронів-перехоплювачів на добу, якщо "нічого не зірветься". 

