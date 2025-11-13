Компанія Accor, що спеціалізується на готельному бізнесі, зібрала дані по містах по всьому континенту.

Під час відвідування будь-якого міста хороший громадський транспорт і зручні пішохідні маршрути суттєво впливають на загальне враження. Про це пише Dailymail.

Столицю Греції, Афіни, було названо найкращим містом для відпочинку без автомобілів. Компанія Accor, що спеціалізується на готельному бізнесі, зібрала дані по містах по всьому континенту.

Зазначається, що вони проаналізували такі фактори, як пішохідна зона в центрі міста, різноманітність і доступність громадського транспорту, а також близькість до визначних пам'яток.

Грецька столиця отримала найвищий бал - 99,75 зі 100 - за зручність пересування без автомобіля. Вона вразила своєю пішохідною зоною, що огинає Акрополь.

До таких районів Афін, як Плака, Монастіракі та Псиррі, легко дістатися пішки. До узбережжя можна легко дістатися на трамваї, а до аеропорту - на метро. У місті чотири великі залізничні вузли, і місто отримало вражаючі 97% за доступність і комфорт.

Зі свого боку Мюнхен (Німеччина) опинився на другому місці з оцінкою 97,7. У статті сказано:

"Ті, хто прилітає літаком, можуть легко дістатися до історичного центру міста поїздом з аеропорту, а гості можуть із задоволенням досліджувати місто пішки. Для відпочивальників, які бажають оглянути визначні пам'ятки, курсує безліч трамваїв, а зручні сходи метро також розташовані в зручних місцях".

Португальський Лісабон посів третє місце з оцінкою 91,28 і може похвалитися вражаючим 100% за різноманітність транспортних можливостей. У місті представлений широкий вибір громадського транспорту - від метро до поромів, які перевозять туристів річкою Тежу.

Софія, столиця Болгарії, посіла четверте місце з 88,16 балами. 24-годинний проїзний коштує близько 2 євро (близько 100 гривень), а місто отримало 90% за доступність і комфорт. Місто з 2000-річною історією може похвалитися безліччю пам'яток для піших прогулянок, включно з парком Борисова Градіна, собором Святого Олександра Невського і вуличними ринками.

Гамбург посів п'яте місце з оцінкою 87,12 зі 100 завдяки великим пішохідним зонам і різноманітним транспортним можливостям. Відень і Порту посіли місця з шостого по восьме, також набравши 87,12 бала, як і Мадрид. Цюрих посів дев'яте місце з оцінкою 81,8 зі 100, а Ліон - десяте з оцінкою 79,38.

Транспорт у Європі

Нічний поїзд забезпечить прямі залізничні перевезення з південно-східної Польщі до Відня, Братислави, Будапешта і Мюнхена. Польський державний залізничний оператор запустить сполучення 14 грудня.

Поїзди відправлятимуться з Перемишля о 17:51 за місцевим часом і прибуватимуть до Мюнхена наступного ранку о 10:24. Час у дорозі становитиме близько 16 з половиною годин.

