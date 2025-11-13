В Європі вважають, що розкрадалися гроші народу, які повинні йти на передову.

Скандал з корупцією в енергетиці України є "надзвичайно прикрим" і Київ повинен поставитися до нього серйозно. Про це глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила Reuters у середу.

"Немає місця для корупції, особливо зараз. Я маю на увазі, що це буквально гроші народу, які повинні йти на передову", – сказала Каллас в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Канаді.

"Я думаю, що дуже важливо, щоб вони дійсно діяли дуже швидко і ставилися до цього дуже серйозно", – додала вона, маючи на увазі розслідування справи і притягнення винних до відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський у середу закликав звільнити двох міністрів уряду на тлі розслідування ймовірної корупційної схеми на суму 100 мільйонів доларів.

Масштабна корупція в енергетиці України: головне

В понеділок НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації, в яку входили високопосадовці, політики та бізнесмени. Розкрадалися державні кошти, призначені АТ "НАЕК "Енергоатом".

Було заявлено про причетність до схеми колишнього міністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. У відповідь президент Зеленський наголосив, що обидві особи не можуть залишатися на посадах.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук в результаті самостійно написала заяву про свою відставку.

Від роботи також було терміново відсторонено низку чиновників "Енергоатома" включно з його віцепрезидентом Якобом Хартмутом.

