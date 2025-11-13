Скам’янілі хребці пролежали в колекції музею понад 40 років, перш ніж вчені змогли розібратися, кому вони належали.

У Британії ідентифікували вимерлий вид змії, рештки якої було знайдено ще у 1981 році на узбережжі Хордл-Кліф у графстві Гемпшир. Як пише Interesting Engineering, вид отримав назву Paradoxophidion richardoweni (парадоксальна змія) і жив приблизно 37 мільйонів років тому.

Команда з Лондонського Музею природознавства зазначає, що відкриття допомагає краще зрозуміти, як сформувалася група так званих "просунутих" змій, до якої належить більшість сучасних видів.

Paradoxophidion richardoweni вважається одним із найдавніших представників групи каєнофідіїв — сучасної лінії еволюції змій. За словами керівника дослідження доктора Георгіоса Георгаліса, цей вид цікавий тим, що поєднує риси, притаманні різним сучасним зміям.

"Ми досі мали мало доказів про те, як саме вони з’явилися. Paradoxophidion допомагає нам наблизитися до відповіді", — пояснив науковець.

Назва роду походить від грецького слова paradoxos — "дивний" або "незвичний". Вид назвали на честь британського вченого Річарда Оуена, який першим описав скам’янілості змій із цього ж місця і був серед засновників Музею природознавства.

Скам’янілі хребці, що мають лише кілька міліметрів у довжину, пролежали в колекції музею понад 40 років. Лише завдяки сучасним КТ-сканам, йдеться у публікації, вдалося детально дослідити 31 хребець, відновити форму хребта й створити 3D-модель, доступну онлайн для вчених усього світу.

Результати аналізу свідчать, що всі кістки належать одному виду змій, які сягали менше метра завдовжки.

Як зазначається, череп змії не зберігся, тож її раціон залишається загадкою. Однак хребці за формою подібні до сучасних водних змій родини акрохордидів — так званих "змій-слонячих хоботів", які живуть у водоймах Південно-Східної Азії. Це дозволяє припустити, що Paradoxophidion richardoweni також міг вести напівводний спосіб життя.

"37 мільйонів років тому клімат на території сучасної Англії був значно теплішим — через вищий рівень вуглекислого газу та ближче розташування регіону до екватора. Місце знахідки — Хордл-Кліф — відоме серед палеонтологів уже два століття, а перші відкриття датуються 1800-ми роками, зокрема це колекція родичів крокодилів Барбарою Родон-Гастінгс. Тут виявляли різні скам'янілості, зокрема черепах, ящірок і ссавців", - пише Interesting Engineering.

Нове відкриття, наголошують дослідники, показує, наскільки багатими залишаються музейні колекції: навіть через десятиліття вони здатні розкрити нові сторінки історії життя на Землі.

