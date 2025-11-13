Вашингтон хоче реальних результатів, а не чергових розмов із Кремлем, зазначив держсекретар.

Президент США Дональд Трамп погодиться на новий саміт з російським диктатором Володимиром Путіним лише якщо зустріч матиме реальні шанси допомогти зупинити війну в Україні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час спілкування з пресою на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, передає агенція Bloomberg.

"Обидві сторони дійшли згоди, що наступна зустріч наших президентів має принести конкретний результат — ми повинні знати, що є реальний шанс отримати щось позитивне", — сказав Рубіо.

За його словами, Вашингтон не хоче проводити зустрічі "заради самих зустрічей".

У жовтні Трамп оголосив про намір провести новий саміт із Путіним після телефонної розмови, але зустріч так і не відбулася. Москва знизила очікування щодо швидкого діалогу, водночас продовжуючи атаки на Україну.

Раніше Трамп посилив санкційний тиск на Росію, запровадивши обмеження проти її найбільших нафтових компаній.

Путін знайшов цапа відбувайла після зриву Будапештського саміту. Ним виявився міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, який опинився в немилості в Кремля, адже саме його вважають винуватцем дипломатичної невдачі.

Сам Лавров заявив, що Росія, як і раніше, готова до саміту в Будапешті. Він переконує, що саміт нібито зірвали "підкилимні доповіді" Трампу.

