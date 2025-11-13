Онг заявив, що будь-яке рішення про виведення військ має ухвалювати військове командування на місцях.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що ситуація в Покровську є "дуже складною" і заявив, що будь-яке рішення щодо виведення військ має ухвалюватися військовим командуванням на місцях.

"Ніхто не змушує їх помирати заради руїн. Я підтримаю наших солдатів, особливо командирів, які там перебувають, у тому, як вони можуть контролювати ситуацію. Інакше це буде занадто дорого для нас - головне для нас - наші солдати", - сказав він в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Зеленського, Росія прагне до перемоги в Покровську, щоб переконати Трампа в необхідності виведення українських військ з Донецької та Луганської областей, і припинення війни. Однак він заявив, що цього не станеться.

Відео дня

"Ми не можемо піти зі сходу України. Ніхто цього не зрозуміє, люди цього не зрозуміють, - сказав він. - І головне, ніхто не дасть гарантій, що, захопивши той чи інший населений пункт, вони не просунуться далі. Стримуючого фактора немає".

Президент України також наполягає на тому, що російські війська "не володіють такою вже великою міццю" і націлюються на українську енергетичну систему, намагаючись примусити Україну до покори до настання весни.

"Вони знають, що щойно енергетичний фактор зникає, у них не залишається інших сильних факторів", - сказав президент.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна залишається "відкритою для переговорів із росіянами" про досягнення припинення вогню.

"Якщо вони дійсно хочуть припинити війну або готові до цього, потрібно перейти на дипломатичний шлях. І, знову ж таки, саме тому я сказав президенту Трампу, що я відкритий", - сказав Зеленський.

Ситуація в Покровську - що відомо

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в міській забудові Покровська та на підступах до міста тривають постійні бої з малими штурмовими групами окупантів. Цей напрямок залишається головним для армії РФ.

При цьому західні ЗМІ пишуть, що Росія на рік відстала від графіка захоплення Покровська. Російські окупанти, імовірно, захоплять Покровськ і Мирноград, однак для цього їм знадобиться більше часу і вони зазнають великих втрат.

