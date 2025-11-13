Також Плетенчук розповів, що Кінбурнська коса стала для окупантів територією підскоку.

Останнім часом російські окупанти фактично цілодобово атакують Одещину, зокрема ударними донами – цілями загарбників є не тільки енергетика, а й порти, які у Кремля, "як кістка у горлі". Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, тільки за 12 листопада "Шахеди" чотири рази заходили на Одесу з боку Чорного моря.

Речник ВМС зазначив, що ворог намагається завадити роботі зернового коридору.

"Він як кістка поперек горла у росіян. Тому що це експортні спроможності, можливість наповнювати бюджет. Але попри всі ці спроби росіян, ми продовжуємо успішно виконувати наші завдання. Кількість суден, які вже скористалися коридором, перевищує 6 тисяч. І це за два роки роботи. Тут є чим пишатися, але ворог теж приділяє цьому значну увагу", - наголосив він.

Крім протидії атакам з повітря, додав Плетенчук, ВМС ще бореться з наслідками мінування.

Також він сказав, що ворог "тримається" за Кінбурнську косу, бо ця дислокація дає можливість противнику контролювати Дніпро-Бузький лиман. Таким чином, росіяни закривають вихід у Чорне море з миколаївських та херсонських портів. Також з коси окупанти завдають удари по півдню Миколаївщини. Водночас вони побоюються висадки українського десанту.

"Кінбурнська коса стала для окупантів більше територією підскоку, звідки вони відпрацьовують та "вшиваються" звідти, як правило", - пояснив представник ВМС.

Нагадаємо, 12 листопада внаслідок чергового ворожого обстрілу пошкоджено дві будівлі в Одесі. На фасаді санаторію та балконі житлового комплексу зафіксовано руйнування.

У ніч на 11 листопада збройні сили РФ масовано атакували "Шахедами" південь Одеської області. На кількох енергетичних об’єктах спалахнули пожежі, пошкоджено депо "Укрзалізниці". Зокрема, окупанти атакували Ізмаїльський район - через ворожий обстріл в районі пошкоджено, крім енергетики, виробнича інфраструктура, а у місті Ізмаїл - приватний будинок та автомобіль. Цивільна людина отримала осколкові поранення.

