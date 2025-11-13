Після заяв Трампа про відновлення ядерних випробувань Вашингтон переходить до практичної фази.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що США планують випробувати системи доставки ядерної зброї, повідомляє The Washington Post.

Раніше президент Дональд Трамп оголосив про старт ядерних випробувань, не уточнивши, чи йдеться про вибухи чи про перевірку ракетних систем. Згодом міністр енергетики Кріс Райт пояснив, що випробування не передбачатимуть ядерних вибухів.

"Це цілком доречне рішення, враховуючи, що противники США проводять власні випробування", — заявив Рубіо.

Що передувало

Нагадаємо, що заява Рубіо пролунала після новин про російські тести міжконтинентальної крилатої ракети "Буревісник" і підводного безпілотника "Посейдон", оснащених ядерними установками.

Трамп, своєю чергою, підкреслив, що американський ядерний арсенал повністю модернізовано: "США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. Це результат оновлення, проведеного під час мого першого терміну".

