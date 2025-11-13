У виданні зазначають, що "застряглу" нафту колись буде розпродано, однак такий надлишок пропозиції неминуче тягнутиме ціни на неї вниз.

"Непропорційно великий" обсяг палива, що скупчилося на танкерах у світовому океані, припадає на експортерів нафти, які перебувають під санкціями, пише Bloomberg.

Зазначається, що загальний обсяг нафти, яка "застрягла" в морі, наразі дорівнює приблизно мільярду барелів.

"Частково цей приріст пояснюється посиленням західних санкцій, через які російська нафта застрягла на суднах і не могла бути вивантажена", - наводить агентство слова аналітиків компанії Clarksons Securities.

Важливо, що приблизно 40% від приросту обсягу нафти на танкерах з кінця серпня припадає на сировину з Росії, Ірану, Венесуели або на паливо невстановленого походження. Навіть за нижньою оцінкою (близько 20%) це більше, ніж сукупна частка трьох перерахованих країн у світовому видобутку нафти (17%).

У виданні зазначають, що "застряглу" нафту колись буде розпродано, однак такий надлишок пропозиції неминуче тягнутиме ціни на неї вниз. Однак цей приріст б'є по доходах країн-експортерів, що перебувають під санкціями, і може мати наслідки для світового ринку нафти, який, за прогнозами, рухається до надлишку пропозиції.

Передбачається, що серед трьох підсанкційних країн РФ лідирує в обсязі застряглої нафти. Росіяни змушені продавати більше сирої нафти, особливо після численних українських ударів по НПЗ, і через це, як вважають економісти, обманюють ОПЕК+, видобуваючи більше від домовленої квоти.

Російська нафта - вплив санкцій

Російська нафта зіткнулася з найрізкішим зростанням дисконтів за останній рік - знижки на Urals у портах на Балтиці та Чорному морі досягли майже 20 доларів за барель.

На початку листопада розмір знижок був на рівні 13-14 доларів за барель, тоді як до введення нових американських санкцій він перебував на рівні 11-12 доларів.

