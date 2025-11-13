Внаслідок удару дронів поранено шістьох людей у Миколаєві, а в місті Арциз на Одещині пошкоджено ремонтний цех залізниці.

Російська окупаційна армія масовано атакувала ударними дронами Одеську область та Миколаїв.

За інформацією начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, за попередніми даними, внаслідок удару "Шахедом" по Миколаєву поранення отримали шестеро людей, з них троє – у тяжкому стані.

За його словами, потерпілим надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, вночі, 13 листопада, збройні сили РФ завдали удару безпілотниками по місту Арциз. Через ворожий обстріл пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, зафіксовано пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури – внаслідок вибуху зруйновано покрівлю ремонтного цеху залізниці, виникла пожежа. Зараз рятувальники продовжують працювати на місці події.

Атаки ворожих безпілотників на Одещину

Останнім часом росіяни фактично цілодобово атакують Одещину ударними донами.

Як пояснив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, цілями загарбників, окрім енергетичних об’єктів, є морські порти – ворог намагається завадити роботі зернового коридору. Тільки протягом 12 листопада "Шахеди" чотири рази заходили на Одесу з боку Чорного моря.

Плетенчук зазначив, що експортні спроможності портів не дають спокою окупантам. За два роки кількість суден, які вже скористалися коридором, перевищує 6 тисяч.

