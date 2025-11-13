Лавров: Саміт в Будапешті зірвали 'підкилимні доповіді' Трампу

Глава МЗС РФ заявив, що Москва розраховує на "здоровий глузд" Вашингтона та звинуватив Європу у "саботажі миру".

Росія, як і раніше, готова до саміту в Будапешті. Москва сподівається на утримання США від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації війни в Україні. Про заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera, уривки з якого опублікувало російське агентство ТАСС.

"Ми розраховуємо на здоровий глузд і на те, що у Вашингтоні утримаються від дій, які можуть ескалувати конфлікт на новий рівень", — заявив Лавров.

Ба більше, Лавров назвав причину, чому саміт в Будапешті було раптово скасовано після його розмови з держсекретарем Марком Рубіо.

"Трамп отримував "підкилимні (маніпулятивні - УНІАН) доповіді", після чого не відбулася зустріч на найвищому рівні з РФ у Будапешті", - заявив він.

Кремлівський міністр також зазначив, що президент США Дональд Трамп "відданий пошуку сталого мирного рішення" і "прагне зрозуміти російську позицію щодо України". За словами Лаврова, Трамп визнав, що дії Росії частково стали реакцією на розширення НАТО поблизу її кордонів.

"Саме про це президент Путін і Росія попереджали протягом останніх 20 років", — додав він.

Лавров згадав, що Трамп і Путін провели переговори на Алясці в серпні, а 20 жовтня він сам спілкувався телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо для обговорення можливого нового саміту. Однак пізніше Трамп оголосив про його скасування.

Американський президент, за словами Лаврова, підтримує ідею негайного припинення вогню в Україні із фіксацією сил на поточних позиціях. Москва ж наполягає, щоб Київ поступився додатковими територіями.

Глава МЗС РФ також різко висловився на адресу Європи, звинувативши її у зриві мирних ініціатив:

"Європа саботує всі миротворчі зусилля, запроваджує нові санкції, готується до нової великої європейської війни проти Росії".

Він заявив, що Росія готова відновити контакти з європейськими країнами лише "коли рософобське шаленство мине".

Ці коментарі Лаврова спочатку були частиною інтерв'ю італійській щоденній газеті Corriere della Sera. Втім, за даними Reuters, італійська газета відмовилася публікувати інтерв'ю.

Що передувало

На тлі цих заяв ЄС продовжує посилювати тиск на Кремль: минулого місяця країни блоку узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії та розглядають способи фінансування допомоги Україні, зокрема через використання заморожених російських активів.

Як писало видання Bloomberg, цей санкційний пакет має на меті ще більше урізати Москві доходи від енергетики та змусити Володимира Путіна розпочати переговори. При цьому вводиться заборона на імпорт скрапленого природного газу з Росії з січня 2027 року, на рік раніше, ніж планувалося спочатку, а також задіяні обмеження проти російських банків, кредиторів у Центральній Азії та кількох криптовалютних бірж.

