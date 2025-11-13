На досвіді України: Росія створює новий рід військ

Росія створює окремий рід військ для дронів, як відповідь на успіхи України.

Росія формує окремий рід військ, що поєднає всі підрозділи з експлуатації дронів — за прикладом українських Сил безпілотних систем.

Про створення нового роду військ повідомив заступник начальника — полковник Сергій Іштуганов, інформує ресурс Astra.

За його словами, уже призначено начальника військ безпілотних систем, сформовано штатні полки та інші підрозділи, які мають об’єднати всі сили та засоби, що працюють із безпілотними системами. Наразі триває набір операторів, інженерів, техніків та фахівців з матеріально-технічного забезпечення.

Відео дня

Полковник Іштуганов не уточнив, чи формування відбувається переважно за рахунок переведення особового складу з інших родів військ, чи через новий призов. Проте зазначено, що процес уже запущено.

На досвіді України

Ймовірно, росіяни намагаються відтворити в складі ЗС РФ аналог українських Сил безпілотних систем, які були створені в Україні у 2024 році й за рік існування завдали значних втрат російській армії на кількох напрямках. Створення централізованої структури дозволить, як очікується у Москві, координувати розвиток тактики, навчання та логістики для застосування БПЛА на різних театрах операцій.

Натомість росіяни успішно створили елітний підрозділ "Рубікон", який вже розгорнуто в гарячих точках фронту, зокрема у Покровську.

Він спеціалізується на виявленні та ліквідації операторів безпілотників, пише Financial Times. Після двох років, коли українські дрони фактично безкарно били по російських позиціях, ситуація змінилася: тепер російські "мисливці на дронів" самі вистежують та знищують пілотів.

Вас також можуть зацікавити новини: