Фрагмент керамічного посуду віком 2700 років свідчить про зв'язок між Ассирійською імперією та Юдейським царством

Археологи виявили перший в історії ассірійський напис в Єрусалимі, що пролив світло на стародавню боротьбу за владу, описану в Біблії.

Напис, висічений на фрагменті керамічного посуду, було виявлено в Національному парку долини Цурім у Східному Єрусалимі, пише Fox News. За даними Ізраїльського управління старожитностей, хоча фрагмент було виявлено в долині Цурім, спочатку він був частиною уламків біля Стіни Плачу.

Відео дня

Цей напис належав ассірійській цивілізації, яка панувала на Близькому Сході за часів біблійних царів. Зазначається, що ассірійці правили більшою частиною Близького Сходу з IX по VII століття до н. е., до падіння їхньої столиці Ніневії. За словами офіційних осіб, напис написаний аккадською мовою 2700 років тому.

"Цей напис являє собою рідкісне свідоцтво листування між дворами царя Ассирії і царя Юдеї", - заявило Управління старожитностей Ізраїлю.

Археологиня Морія Коен, яка виявила артефакт, розповіла, що просіювала землю, коли раптово помітила "керамічний черепок із дивним візерунком":

"Я уважно придивилася і побачила клинопис, що здалося мені малоймовірним, адже, незважаючи на безліч цікавих знахідок, ми ніколи не знаходили нічого подібного... Це воістину унікальна знахідка".

Ця керамічна деталь близько 2,5 см свідчить про листування між стародавніми правителями. Історики вважають, що вона була частиною царської булли, або відбитка печатки, яку використовували для передавання повідомлення про сплату податку чи інших зобов'язань. У написі зазначено термін - а саме перший день місяця Ав - і згадується командир колісниці.

"Ця знахідка зміцнює розуміння глибини ассірійської присутності в Єрусалимі та ступеня її впливу на міську адміністрацію", - сказала керівник розкопок Айяла Зільберштейн.

"Хоча фрагмент не містить імені царя Юдеї, якому було адресоване послання, його хронологічний контекст і фрагмент тексту вказують на те, що його було відправлено до двору одного з юдейських царів - Єзекії, Манассії або Іосії - на початку його правління, коли Юдея була васальним царством Ассирії", - ідеться в повідомленні управління зі старожитностей.

"Він відкриває вікно в дипломатичні та адміністративні відносини між Юдеєю та Ассирією, надаючи перше в історії свідоцтво офіційного спілкування між Єрусалимом і наймогутнішою імперією свого часу", - додали офіційні особи.

Інші новини про знахідки археологів

Нещодавно стало відомо, що загадкові руїни в Єгипті довели реальність біблійної історії Мойсея. Відкриття надає неспростовні докази того, що дорога, яка вважалася ключовим місцем в історії Виходу, дійсно існувала.

Вас також можуть зацікавити новини: