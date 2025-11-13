За даними Суспільного, інші кандидати наразі не розглядаються.

На посаду міністра енергетики замість Світлани Гринчук розглядають очільника "Нафтогазу" Сергія Корецького, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела в Офісі президента.

За словами співрозмовника видання, інших претенденти наразі не розглядаються, оскільки Корецький – "найсильніший в галузі".

Сергій Корецький очолив НАК "Нафтогаз України" у травні 2025 року. До цього – з листопада 2022 року до травня 2025 року був очільником "Укрнафти", а ще раніше – генеральним директором мережі АЗК WOG.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Правоохоронці прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

Пізніше НАБУ повідомило про підозру у причетності до схеми низці осіб серед яких, зокрема, за даними ЗМІ, колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов.

Вищий антикорупційний суд вже обрав запобіжні заходи чотирьом фігурантам скандалу. Їх відправили під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави від 40 до понад 100 мільйонів доларів.

Інша фігурантка "плівок НАБУ" - міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку.

Також заяву написав міністр юстиції, ексміністр енергетики Герман Галущенко. Прем'єр-міністрека Юлія Свириденко направила подання про звільнення двох міністрів до Верховної Ради, яка тепер має прийняти відповідне рішення.

