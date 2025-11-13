Москва створила спецгрупу, яка знищує пілотів БПЛА та порушує роботу українських підрозділів.

В українських операторів дронів зʼявився новий потужний противник — елітний російський підрозділ "Рубікон". Він спеціалізується на виявленні та ліквідації операторів безпілотників, пише Financial Times.

Після двох років, коли українські дрони фактично безкарно били по російських позиціях, ситуація змінилася: тепер російські "мисливці на дронів" самі вистежують та знищують пілотів.

"Легко замінити дрон, але важко замінити пілота", — каже український оператор Дмитро, який до війни був репером.

"Не підрозділ, а лабораторія"

За даними експертів, "Рубікон" має приблизно 5000 бійців і великі фінансові ресурси. Його завдання — зривати українську логістику, знищувати дрон-команди і навчати інші російські підрозділи.

Аналітик Філадельфійського інституту Роб Лі зазначає, що "Рубікон" став центром інновацій російської армії, який розробляє нові тактики та технології:

"Це не просто підрозділ, а лабораторія для всіх безпілотних систем Росії".

Українські військові визнають, що нові методи "Рубікона" роблять роботу пілотів дедалі небезпечнішою.

"Якби у росіян не було таких операторів, їхня піхота не змогла б прорватися", — каже боєць Артем Карякін із району Покровська.

Величезні ресурси та людські ресурси "Рубікона" дозволяють йому підтримувати невпинний темп наступу, каже український солдат з невеликого підрозділу безпілотників поблизу Покровська з позивним "Зумер".

"У них багато людей, а це означає, що вони можуть працювати 24 години на добу, сім днів на тиждень. Вони можуть змінювати команди кожні п’ять годин, вони можуть спати. Нам важче, бо у нас небагато людей для постійної ротації, і нам все одно потрібно спати", - поділився воїн.

Він додав, що оборона Покровська була "як свято" для українських сил, перш ніж Рубікон зайшов на цю ділянку фронту.

Українська відповідь

Дрони можуть дати "вирішальну перевагу" захисникам, зробивши поле бою прозорим, сказав Боб Толласт, науковий співробітник RUSI. Невеликі напівавтономні підрозділи України були дуже ефективними у сіянні хаосу, коли Росія не мала власної передової системи безпілотників.

Але Москва доклала величезних зусиль, щоб засвоїти уроки, отримані Україною, сказав Толласт. Тепер Київ має протистояти високоорганізованій стратегії "Рубікона", розробивши власний чіткий, централізований план битви, додав він.

У відповідь ЗСУ створюють власні групи "антидронів", змінюють тактику, ретельніше маскують позиції й обмежують пересування.

"Нове головне правило просте — не висовуйся. Краще посидіти в окопі й подивитись Instagram", — жартує Дмитро.

"Рубікон" на фронті - що треба знати

Російський підрозділ "Рубікон" був створений буквально в серпні 2024 року і з того часу знищив тисячі одиниць нашої техніки та БПЛА, а ще вбив та покалічив чимало українських захисників.

У вересні стало відомо, що цей елітний підрозділ РФ відправила під Покровськ.

Нещодавно в Авдіївці Донецької області бійці ГУР знищили штаб "Рубікону", який розміщувався у напівзруйнованому будинку. У результаті удару було ліквідовано офіцерів і операторів безпілотників.

