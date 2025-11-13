При цьому Хрупалла заявив про загрозу для Німеччини з боку Польщі.

Лідер проросійської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла заявив, що Путін не становить загрози для його країни, на відміну від Польщі, пише Politico.

Путін "нічого мені не зробив", - заявив Хрупалла, в ефірі німецького громадського телебачення. "Наразі я не бачу жодної небезпеки для Німеччини з боку Росії".

"Візьмемо, наприклад, Польщу", - сказав Хрупалла, пославшись на відмову країни екстрадувати громадянина України, підозрюваного німецькою владою в саботажі газопроводу "Північний потік" у 2022 році. "Польща також може становити для нас загрозу".

Як зазначає Politico, провідні німецькі політики дедалі частіше представляють АдН як партію, що представляє інтереси Росії всередині Німеччини, а деякі навіть стверджують, що Кремль використовує доступ партії до офіційної інформації для шпигунства.

Однак Хрупалла рішуче відкинув ці звинувачення.

"Вони звинувачують нас у тому, чого ніколи не зможуть довести, і я вважаю це віроломством", - сказав він під час ток-шоу.

Коментарі Хрупалли пролунали на тлі внутрішнього розколу "Альтернативи для Німеччини" через групу політиків, які планували поїздку в Росію для участі в міжнародній конференції країн БРІКС у Сочі.

Інша співголова "Альтернативи для Німеччини", Еліс Вайдель, яка прагне поліпшити імідж "Альтернативи для Німеччини", приборкати деяких із найвідвертіше проросійськи налаштованих політиків і прагне до тісніших стосунків з адміністрацією Дональда Трампа у США, спробувала завадити політикам приїхати на конференцію, що свідчить про зростання розколу всередині її партії щодо питання про те, наскільки далеко має зайти підтримка Росії.

"Ми не повинні продовжувати в тому ж дусі", - заявила вона журналістам у Бундестазі у вівторок. "Ми не можемо собі цього дозволити і не хочемо цього".

Німецька "АдГ і Росія

Раніше партію "АдГ" звинуватили в цілеспрямованому зловживанні парламентськими повноваженнями для збору і передачі Кремлю секретної інформації про військові можливості країни.

Зазначається, що члени "АдН" систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити, що стосуються деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту і вразливості критичної інфраструктури. За даними ЗМІ, цю інформацію могли передавати Росії.

