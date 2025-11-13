Російські загарбники не мають бажання припиняти війну проти України.

Російська Федерація збільшує виробництво на об’єктах військової промисловості та готується до великої війни на європейському континенті з 2029 або 2030 року. Про це повідомив президент украиїни володимир Зеленський у Telegram, зазначивши, що потрібно більше тиску на Росію.

"Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", - наголосив Зеленський.

Водночас, на переконання президента, якщо сильно натиснути на Росію - росіянам знадобиться пауза.

"Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик", - підкреслив Зеленський.

Глава держави додав, що треба думати про те, як зупинити російських загарбників зараз в Україні.

"Але також зробити все, щоб зменшити їхні спроможності. Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати", - повідомив Зеленський.

Росія та Європа

Як повідомляв УНІАН, нещодавно прессекретар очільник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва сходиться на думці з президентом Сербії Александром Вучичем, що в європейських країнах переважають "промілітаристські настрої". За його словами, Європа готується до війни проти Росії.

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Європа має переосмислити принципи оборони, підготовки та співпраці, бо росіяни не бачать жодних причин, чому вони мали б зупинятись з війною проти України.

