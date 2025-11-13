Через погану видимість дрони не можуть виявляти ворога, і російські війська користуються цим для штурму.

Густий туман дозволив російським військам просунутися ближче до стратегічного міста Покровськ у Донецькій області. Як пише BBC, погодні умови ускладнили роботу безпілотників і спровокували ворога на спробу оточити українські підрозділи.

Росіяни намагаються захопити Покровськ понад рік. За оцінкою президента Володимира Зеленського, тиждень тому в місті воювали до 300 російських солдатів, але українські військові підтверджують, що ця кількість зросла. Частина південних районів міста зараз під російською окупацією.

Пілот українського підрозділу "Шершні Довбуша" з позивним "Гусь" розповів, що через густий туман дрони кілька днів не могли проводити повітряну розвідку. Саме через це окупанти "наважилися" атакувати колоною техніки, яку зазвичай швидко знищують FPV-дрони.

Відео дня

"Ми можемо утримувати позиції в одній будівлі, але ворог може бути в сусідній. Вони намагаються зайти нам за спину", — розповів "Гусь".

Покровськ на межі

У соцмережах з’явилося відео, на якому видно, як російські солдати рухаються туманною дорогою на цивільних авто та мотоциклах. BBC верифікувала місце зйомки — це південна околиця Покровська.

Моніторингова група DeepState зазначає, що російські війська наближаються до більшості районів міста, а аналітики вважають, що його падіння може бути лише питанням часу. Нині більшість Покровська перебуває у "сірій зоні" — території, яку не контролює жодна зі сторін.

Росія намагається оточити Покровськ та сусідній Мирноград, створюючи так званий "котел". Українські війська відбили ворога на східному фланзі, щоб розірвати кільце, але ворог атакує логістичні маршрути за допомогою дронів, артилерії та диверсійних груп.

Український аналітик Костянтин Машовець пояснює, що росіяни активно використовують тактику інфільтрації — невеликі групи проникають у міста, іноді переодягнені в цивільних або українських солдатів, щоб посіяти хаос перед масованими атаками.

Крім того, Москва продовжує наступальні дії під Куп’янськом та у Запорізькій області. Речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов спростував чутки про оточення Куп’янська, але визнав, що ситуація там залишається напруженою.

Покровськ сьогодні - це треба знати

Нагадаємо, Росія на рік відстала від графіка захоплення Покровська. Москва готується до консолідації контролю над руїнами міста, кидаючи все більше живої сили в зруйновані квартали Покровська. Безпілотники РФ активно блокують українські лінії постачання. Наближається вирішальна зима.

Коли в Покровську російських військових стало більше, ніж українських захисників, місто вже лежало в руїнах, а тіла людей лежали вздовж вулиць. Ця жорстока битва демонструє справжню мету Кремля — не просто захоплення Донбасу, а відновлення впливу Росії на Україну і повернення Москві статусу великої держави, пише The Wall Street Journal.

Вас також можуть зацікавити новини: