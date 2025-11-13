Заблоковано їхні активи та заборонено здійснювати торговельні та фінансові операції.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти бізнесмена Тимура Міндіча та фінансиста Олександра Цукермана, які є фігурантами справи про створення масштабної корупційної схеми у галузі енергетики.

Як йдеться в указі глави держави №843/2025 від 13 листопада, в дію введено рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій.

Зокрема, в РНБО підтримали пропозиції Кабінету Міністрів України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Таким чином, санкції застосовано проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Відео дня

Їх позбавлено державних нагород та інших форм відзначення.

Також на три роки заблоковано активи, припинено можливість здійснювати торговельні операції, здійснено заходи із запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинено виконання економічних та фінансових зобов'язань, введено заборону на набуття у власність земельних ділянок та інші заходи.

При цьому, вказується, що Міндіч та Цукерман мають громадянство Держави Ізраїль. У них є паспорти цієї держави.

Операція "Мідас" від НАБУ - що відомо

Як повідомляв УНІАН, НАБУ та САП впродовж 15 місяців проводили операцію під назвою "Мідас". У межах розслідування було виконано понад 70 обшуків.

Зокрема, учасники злочинної організації, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени, створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

В організації цієї схеми фігурують бізнесмен Тимур Міндіч (псевдонім "Карлсон"), міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко (псевдонім "Професор"); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов ("Тенор"); колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк ("Рокет") та інші особи.

За даними слідства, злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

12 листопада Вищий антикорупційний суд почав обирати міри запобіжного заходу фігурантам справи. Зокрема, Басову (псевдонім "Тенор") обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Також визначено заставу у розмірі 40 млн гривень. Миронюку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Також визначено заставу у розмірі 126 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: