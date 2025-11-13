Путіну вдалося досягти мети, аби Україна не отримала додаткових систем ППО.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що цілеспрямована кампанія російського диктатора Володимира Путіна із запуску дронів і винищувачів у повітряний простір європейських країн-членів НАТО спрацювала. Це налякало деяких лідерів Європи відправляти до України системи протиповітряної оборони. Про це глава держави сказав в інтерв’ю для Bloomberg.

Зокрема, як повідомив Зеленський, Путін здійснював навмисну кампанію залякування проти Європи з нещодавніми вторгненнями дронів та літаків-винищувачів у повітряний простір країн-членів НАТО.

Це призвело до того, що Путіну вдалося змусити лідерів більш неохоче відправляти системи повітряної оборони до України.

"Я думаю, він налякав їх. Це була його мета. І він досяг її", - наголосив Зеленський.

На переконання президента України, "це було психологічне залякування, без сумніву".

Російські дрони у Європі - подробиці

Як повідомляв УНІАН, в останні місяці в різних країнах Європи дедалі частіше стали фіксувати появу російських дронів. Через ці дрони призупиняли роботу аеропорти та скасовувалися пасажирські рейси.

В Європі виступили з ідеєю запровадження багаторівневої системи протидії ворожим дронам, яка отримала назву "стіна дронів".

Водночас, у Польщі не бажають чекати на затвердження і створення ініціативи "стіна дронів". Натомість, у Варшаві прагнуть розпочати будівництво національної системи протидії безпілотникам впродовж декількох місяців.

