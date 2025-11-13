Остаточне рішення очікується в грудні 2025 року.

Технічний комітет експертів ЮНЕСКО дав попереднє схвалення на занесення італійської кухні, яку вже давно вважають однією з найсмачніших у світі, до Списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Коли буде остаточне рішення ЮНЕСКО щодо італійської кухні

Остаточне рішення очікується в грудні 2025 року, пише Euronews.

"Чудово бачити, з яким інтересом стежать за визнанням італійської кухні об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Ми висунули прекрасну традицію, яка вирізняє нас, але ми ще не перейшли цю заслужену фінішну лінію", – зазначив міністр сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісового господарства Італії Франческо Лоллобріджида, закликавши при цьому дочекатися 10 грудня, "щоб не наврочити".

Своєю чергою професор Університету імені Луїса Гвідо Карлі в Римі П'єр Луїджі Петрілло зауважив, що це перше "так" не повинно викликати ілюзій, оскільки Міжурядовий комітет, що зустрінеться в грудні в Індії, має можливість повністю переглянути рішення.

Інші італійські об'єкти нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Наразі Італія вже може похвалитися кількома іншими об'єктами, включеними до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Серед них – мистецтво неаполітанського "піцайоло" (2017), мистецтво плетіння скляного намиста (2020), практика оперного співу (2023) і ручний церковний дзвін (2024).

Що туристам потрібно знати про італійську кухню

Як повідомляв УНІАН, раніше шеф-кухарі розповіли, як вибрати ідеальний ресторан в Італії, уникнувши при цьому пасток для туристів.

Також італійські кулінари розповіли, яких гастрономічних помилок найчастіше припускаються туристи – від недооцінки розміру порції до замовлення страв у неправильному регіоні.

