Технічний комітет експертів ЮНЕСКО дав попереднє схвалення на занесення італійської кухні, яку вже давно вважають однією з найсмачніших у світі, до Списку нематеріальної культурної спадщини людства.
Коли буде остаточне рішення ЮНЕСКО щодо італійської кухні
Остаточне рішення очікується в грудні 2025 року, пише Euronews.
"Чудово бачити, з яким інтересом стежать за визнанням італійської кухні об'єктом спадщини ЮНЕСКО. Ми висунули прекрасну традицію, яка вирізняє нас, але ми ще не перейшли цю заслужену фінішну лінію", – зазначив міністр сільського господарства, продовольчого суверенітету та лісового господарства Італії Франческо Лоллобріджида, закликавши при цьому дочекатися 10 грудня, "щоб не наврочити".
Своєю чергою професор Університету імені Луїса Гвідо Карлі в Римі П'єр Луїджі Петрілло зауважив, що це перше "так" не повинно викликати ілюзій, оскільки Міжурядовий комітет, що зустрінеться в грудні в Індії, має можливість повністю переглянути рішення.
Інші італійські об'єкти нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО
Наразі Італія вже може похвалитися кількома іншими об'єктами, включеними до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Серед них – мистецтво неаполітанського "піцайоло" (2017), мистецтво плетіння скляного намиста (2020), практика оперного співу (2023) і ручний церковний дзвін (2024).
Що туристам потрібно знати про італійську кухню
Як повідомляв УНІАН, раніше шеф-кухарі розповіли, як вибрати ідеальний ресторан в Італії, уникнувши при цьому пасток для туристів.
Також італійські кулінари розповіли, яких гастрономічних помилок найчастіше припускаються туристи – від недооцінки розміру порції до замовлення страв у неправильному регіоні.
