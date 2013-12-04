Пшонка: Захоплення будівель і споруд – це кримінальні злочини

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявляє, що перші результати розслідування сутичок 1 грудня на Банковій буде оприлюднено наступного тижня, і обіцяє дати правову оцінку як правоохоронцям, що перевищили службові повноваження, так і тим, хто провокував зіткнення.

Про це йдеться у заяві генерального прокурора, переданій УНІАН.

Як зазначає Пшонка, події, свідками яких ми стали, завдали значну шкоду іміджу нашої країни.

За словами генпрокурора, «Президент України неодноразово говорив про гарантування конституційного права громадян на вільне волевиявлення, за умови дотримання норм Закону. Однак останні події свідчать про те, що мали місце численні факти порушення законодавства: я зараз говорю про самовільне захоплення приміщення Київської міської державної адміністрації, Будинку профспілок, блокування Будинку уряду та публічні заклики до штурму Адміністрації Президента, також блокування транспортних комунікацій».

Генпрокурор наголошує, що «захоплення будівель і споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, блокування руху на відповідних дорогах – це кримінальні злочини. І хто б їх не вчинив, буде відповідати згідно Закону».

Так само, наголошує Пшонка, «як будуть відповідати і ті провокатори, які за допомогою екскаватора намагалися атакувати шеренгу міліціонерів біля Адміністрації Президента та кидали камінням у правоохоронців. Вони прийшли на мітинг добре «підготовленими» - кийки, металеві ланцюги, сльозогінний газ. І діяли ці особи за чіткими вказівками своїх керівників. Саме вони провокували бійки і підбурювали народ. Такі дії не мають нічого спільного з мирними акціями. Це порушення Закону і кримінальна відповідальність».

Пшонка закликає організаторів масових акцій – «не підбурюйте людей на протиправні дії! Хочу застерегти “гарячі голови” - тут не може бути жодних компромісів, жодних політично вмотивованих рішень! Мирні акції не можуть проходити з проявами бандитизму та хуліганства».

Генпрокурор зазначає: «Мітинги, що відбуваються в Україні, називають Євромайданом, але європейські цінності далекі від вандалізму та бандитських проявів! Організаторів мітингів і тих політиків, які сьогодні закликають до силової зміни влади, не дуже цікавлять події біля Адміністрації Президента, і зовсім не хвилюють факти самовільного захоплення державних будівель. Єдине питання - це події у ніч з 29 на 30 листопада».

Пшонка щодо цих подій знову наголосив: «люди на Майдані знаходилися законно. Це їх конституційне право, і завдання правоохоронних органів полягало у тому, щоб забезпечити реалізацію цього права. Однак відбулися сутички, є постраждалі - значить, було порушено Закон».

Генеральна прокуратура проводить розслідування цього інциденту і, в першу чергу, правомірності застосування спецзасобів співробітниками правоохоронних органів, перевищення ними службових повноважень та провокаційних дій окремих груп людей, які були за спинами мирних громадян. На сьогоднішній день тривають допити, призначено низку судово-медичних експертиз. У Міністерстві внутрішніх справ завершуються службові перевірки. Їх результати також будуть ретельно досліджені слідчими прокуратури.

Що стосується подій 1 грудня на вулиці Банковій, то за фактами цих подій також розпочато кримінальне провадження. Проводяться всі необхідні слідчі дії. Водночас, Пшонка зазначає: «для того, щоб Генеральна прокуратура провела розслідування у повному обсязі, знадобиться певний час. А про перші результати можна буде говорити вже, я думаю, на початку наступного тижня».

За його словами, «у ході розслідування діям усіх учасників буде дана правова оцінка. Фіксується кожен факт порушення Закону. Хочу підкреслити - це в однаковій мірі стосується як правоохоронців, що перевищили службові повноваження, так і тих, хто провокував зіткнення».

«Я ще раз звертаюся до всіх учасників і організаторів масових акцій: не порушуйте Закон, звільніть захоплені приміщення, не провокуйте сутички. Окрема вимога до правоохоронців: мирні акції вашими зусиллями не повинні переростати у протистояння. Я наголошую: будь-які прояви зневаги до Закону будуть мати відповідну правову оцінку. І без різниці, хто їх вчинив, оскільки Закон один для всіх», - йдеться в заяві генерального прокурора.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада вночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан у Києві.

У неділю, 1 грудня, в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, в якій лише у Києві взяли участь понад півмільйона осіб.

Однак, 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 40 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.