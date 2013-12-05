ГПУ і міліція розповіли нардепам про розслідування подій в Києві

Генеральна прокуратура України і міліція розповіла народним обранцям про розслідування подій в Києві. Правоохоронці докладають зусиль для об'єктивного і неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних із масовими акціями у Києві.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Про перші результати своїх розслідувань вони поінформували сьогодні членів Комітету Верховної Ради України з прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Заступник начальника слідчого управління ГУМВС України в м. Києві Олег Шеремет, насамперед, подякував народним обранцям за недопущення масових безладів та провокацій, а також проінформував, що в міліції немає мети протистояти учасникам мирних зібрань, а також їх без підстав затримувати.

«Важливо роз'яснювати громадянам про те, що за порушення правопорядку є відповідальність, передбачена чинним законодавством», - зазначив він.

У той же час, заступник Генерального прокурора України Юрій Ударцов додав, що на сьогоднішній день правоохоронці зареєстрували 637 заяв і повідомлень громадян, пов'язаних із масовими акціями.