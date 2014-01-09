Міліція активно розшукує шостого підозрюваного у побитті Чорновол

Міліція активно розшукує шостого підозрюваного у побитті журналістки та громадської діячки Тетяни Чорновол.

Про це сказав міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко під час зустрічі з кількома представниками опозиційних фракцій Верховної Ради, інформуючи їх про хід розслідування резонансних злочинів, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС.

Зокрема, за словами Захарченка, наразі триває активний пошук останнього підозрюваного, який, можливо, був безпосереднім учасником вчинення кримінального правопорушення.

Також міністр сказав, що міліція вже виконала всі слідчі дії, здійснення яких було можливе без участі Чорновол. Залишилася лише та частина процесуальних дій, проведення яких потребує особистої участі потерпілої, додав він.

«МВС зацікавлене в тому, щоб об’єктивно розібратися у цій справі та з’ясувати роль кожного з підозрюваних, а також мотиви скоєння цього злочину», – заявив Захарченко.

Також глава МВС поінформував про розслідування факту побиття народного депутата від «Свободи» Андрія Іллєнка, зазначивши, що міліція вживає заходів щодо вилучення та вивчення записів з більш ніж десятка камер спостереження, розташованих за маршрутом руху та безпосередньо на місці побиття нардепа і його адвоката.

Крім того, за даними УЗГ, на зустрічі мова йшла і про необхідність напрацювання порядку застосування положень Закону «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань».

За словами Захарченка, Міністерство внутрішніх справ України готове застосувати цей закон у межах своїх повноважень, проте потрібно напрацювати механізм його застосування в рамках чинного законодавства. Представники МВС готові взяти участь у діяльності робочої групи, члени якої напрацьовуватимуть цей механізм, сказав він.